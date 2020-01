Favignana, sull’incidente al porto interviene il presidente della Pro Loco Isole Egadi

Sull’incidente a Favignana che ha coinvolto un catamarano che ha semi-distrutto lo scalandrone del porto, (ne abbiamo parlato qui) e che fortunatamente non ha causato nessun ferito, è intervenuto il presidente della Proloco Isole Egadi Massimo Saladino.

Appreso dell’incidente del catamarano al porto di Favignana che ha causato un forte disservizio alle corse degli aliscafi, ha subito contattato la Liberty Lines nella persona del direttore commerciale Nunzio Formica per chiedere una rapida soluzione. Il direttore ha garantito al presidente Saladino che sin da subito manderà un mono carena Marco M. per ripristinare due corse e domani tutte le corse.

Soddisfazione per il presidente della Pro Loco per il risultato raggiunto, dal quale si evince sempre più l’attenzione della Liberty Lines alla comunità egadina.









