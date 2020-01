Domenica 5 gennaio, il compleanno di Peppino Impastato. Le iniziative

Domenica 5 Gennaio dalle ore 16.30, in occasione del 72° compleanno di Peppino Impastato, sarà realizzato un collegamento in diretta dal salone del bene confiscato ex Casa Badalamenti, trasmesso sulla pagina Facebook di “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”.

A coordinarlo la giornalista Silvia Buffa di Meridionews che prima realizzerà una lunga intervista a Giovanni Impastato, fratello di Peppino, e poi raccoglierà i contributi degli attivisti di Casa Memoria e dei compagni/e di Peppino.

“Siamo contenti – dicono gli attivisti di “Casa Memoria” – di poterci collegare con i tanti amici ed amiche che ci seguono quotidianamente da tutta Italia tramite i nostri canali social, che vengono a trovarci appena possono alla Casa Museo e che, in particolar modo Giovanni Impastato, incontra durante le sue frequenti tappe in giro per tutto il territorio nazionale. Questo 5 Gennaio, Peppino avrebbe compiuto 72 anni, purtroppo …









Leggi la notizia completa