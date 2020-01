D’Alì: «Abbiamo i requisiti per essere la capitale italiana della Cultura 2021»

La notizia si è diffusa rapidamente nella serata di ieri, non compare ancora nulla di ufficiale attraverso i canali del Comune. A dare però la conferma di Trapani come una tra le 44 candidate a capitale italiana della cultura nel 2021, ci ha pensato l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Rosalia D’Alì: «Sì, siamo candidati!». Affermazione decisa, «un’opportunità da cogliere per la nostra città. Siamo già al lavoro per la realizzazione di un dossier dettagliato su Trapani. Il 2021 – prosegue l’Assessore – sarà già un anno importante per la città perché ospiteremo la 58^ edizione di Europeade, riuscire ad avere anche il titolo di capitale della cultura potrebbe significare tanto per Trapani e il territorio tutto. Sarebbe una grande occasione di rilancio turistico e di richiamo a livello internazionale».

Ci sar& …









Leggi la notizia completa