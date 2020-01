Castellammare: concerto d’Epifania e calata della befana

Chiusura delle festività natalizie

Il concerto d’Epifania della banda musicale il 5 gennaio alle ore 19 in chiesa Madre

Il 6 gennaio, dalle ore 18, la discesa acrobatica della befana dal municipio

Ultimi due apprezzati ed attesi appuntamenti per concludere il cartellone dei festeggiamenti natalizi predisposto dall’amministrazione comunale:

il 5 gennaio, alle ore 19, in chiesa Madre, 32° concerto d’Epifania della banda musicale “Città di Castellammare” ormai divenuta un’orchestra di fiati, con la partecipazione del coro “Nostra principalissima Patrona”. Nel corso del tradizionale e sempre apprezzato concerto d’Epifania l’orchestra di fiati ed il coro Nostra principalissima Patrona, rispettivamente diretti dai maestri Antonino Maria Saccone e Maria Spataro, eseguiranno note musiche natalizie.

Quindi il 6 gennaio, alle ore 18, l’attesa “calata” della befana dal campanile del municipio alla villa Margherita a cura del gruppo speleologico del CAI …









