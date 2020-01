Calatafimi, questa sera il concerto natalizio dell’Ensemble Vocale Euterpe

Sabato 4 gennaio alle 19.30 presso la Chiesa Madonna di Giubino di Calatafimi Segesta, l’Ensemble Vocale Euterpe sarà ospite dall’Associazione “Amici della Musica” Calatafimi Segesta. L’Ensemble, diretta dal M° Mirco Reina, pianista e compositore trapanese, ricreerà la soave atmosfera natalizia della notte più bella dell’anno.

In programma un viaggio storico-musicale che dal Cinquecento, passando per la musica antica mariana di Jacob Arcadelt e Giovanni Pierluigi da Palestrina, arriverà fino ai giorni nostri con gli immancabili classici della tradizione natalizia, da “Stille Nacht” ad “Adeste Fideles” quest’ultime nelle trascrizioni per coro dello stesso M° Reina.

L’Ensemble Vocale Euterpe, vede la sua prima apparizione nel Natale 2017 e nasce con l’intento di divulgare la musica sacra e profana con un repertorio che va dal gregoriano ai nostri giorni. Nel Dicembre appena trascorso si aggiudica il terzo premio al II Concorso Corale Vincenzo Amato …









Leggi la notizia completa