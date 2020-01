San Vito Lo Capo, il sindaco Peraino traccia un bilancio del 2019

Si chiude positivamente l’anno 2019; ad affermarlo è il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino. Dopo numerose iniziative amministrative, volte soprattutto al miglioramento del funzionamento della macchina burocratica ed alla oculata gestione dei conti pubblici, lo scorso 30 dicembre in Consiglio Comunale si è compiuto l’ultimo atto dell’anno appena concluso. Durante la seduta consiliare è stato approvato uno dei documenti più importanti e controversi per la comunità, soprattutto per il comparto economico e commerciale. «L’amministrazione comunale ha tenuto fede al proprio programma elettorale – afferma Peraino – offrendo alla comunità un nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, ponendo definitivamente fine alla querelle nata tra la precedente amministrazione e la società civile sanvitese». Il documento, che ha avuto una lunga gestazione proprio a causa della sua stessa importanza, affronta nel dettaglio tutti gli aspetti per …









