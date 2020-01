Rubò due pilozze da una villetta di Valderice. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Tribunale di Palermo, nei confronti di Francesco Castiglione valdericino classe 78 dovendo espiare la pena di un anno di reclusione in ordine al reato di furto, commesso nella Frazione di Bonagia, quando era stato sorpreso, nel mese di settembre del 2017, mentre asportava 2 pilozze in pietra ed altro materiale da una villetta.

Le indagini dei militari dell’Arma consentivano di risalire con certezza al soggetto e di ritrovare in casa sua il materiale asportato, prontamente riconsegnato al proprietario. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime della detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.









