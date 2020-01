Rifiuti, ritorna l’emergenza organico. Ecco i giorni in cui non verrà ritirato

Ritorna l’emergenza “organico” a Marsala. Dopo avere trascorso alcune settimane di relativa tranquillità, i marsalesi si ritroveranno nell’impossibilità di esporre i bidoni contenenti l’organico. Ecco il relativo comunicato diffuso pochi minuti fa.

“A causa dell’impossibilità di conferire il rifiuto organico per indisponibilità di discariche nel territorio siciliano, né tanto meno di abbancare lo stesso rifiuto nel centro di contrada Ponte Fiumarella ormai saturo, l’Energetikambiente comunica la momentanea sospensione della raccolta dell’organico a Marsala, nelle seguenti giornate e zone:

– domani, Sabato 4 Gennaio, nella zona SUD

– Lunedì 6 Gennaio nella zona NORD"









