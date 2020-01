Petrosino, tentano un furto alla scuola Baglio, magro il bottino

Nella notte tra il trentuno e l’uno ignoti ladri si sono introdotti nella scuola Baglio a Petrosino.

I malviventi sono penetrati cercando una refurtiva di qualche valore, purtroppo per loro dopo avere messo a soqquadro la scuola non sono riusciti che a trafugare che la macchinetta del caffè, visto che le altre cose appartenenti alla scuola sono racchiuse all’interno della stanza blindata.

Non è la prima volta che l’edificio che ospita la scuola è oggetto di “attenzioni” da parte dei ladri,

