Pall. Trapani: parola a coach Parente

Si è svolta questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Pala Conad, la conferenza stampa pre-gara della 2B Control Trapani. E’ stata presentata la partita contro Orlandina, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Ha risposto alle domande dei giornalisti presenti il coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente.

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Affronteremo una squadra che è reduce da una incredibile vittoria a Torino. Da quando hanno ripreso ad allenarsi col roster al completo (o quasi) sono ritornati ad essere una delle squadre migliori di questo girone, allenata in modo eccelso da Sodini. Da parte nostra giocheremo senza Goins e servirà nuovamente una partita di grande sacrificio. Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà della sfida ma sono certo che chiunque scenderà in campo darà il massimo per …









Leggi la notizia completa