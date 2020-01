Paceco, domani in Chiesa Madre il concerto di Natale

Si terrà domani 4 gennaio 2020 presso la chiesa Madre di Paceco alle ore 21.00 il concerto di Natale della Corale Spe Salvi. Il gruppo corale nasce a Paceco dieci anni fa per il desiderio di Giacomo D’Angelo di onorare con la musica il ricordo dell’amico Vito Mancuso, scomparso prematuramente.

Da quel lontano Natale del 2009, la passione e il desiderio di unire ogni anno voci e cuori per divulgare il canto polifonico, hanno fatto sì che la corale si esibisse nei contesti più svariati. Sotto la guida sapiente e appassionata di Giacomo D’Angelo e con lo spirito di accoglimento di tutti coloro che, nel

tempo, hanno voluto far parte di questa che è ,senz’altro, una famiglia musicale, numerose sono state le iniziative e le attività di riqualificazione della musica d’insieme in diversi contesti e di riadattamento per coro polifonico …









