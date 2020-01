Meloni tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo (speriamo non in peggio)

Il Times ha inserito Giorgia Meloni nella lista dei 20 personaggi che potrebbero cambiare il 2020 (speriamo non in peggio).

Il nome compare al sesto posto in un articolo intitolato Stelle nascenti: venti volti da guardare nel 2020.

Nel sommario, la spiegazione: «Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella. Il Dj dietro la traccia, in cui Meloni grida ripetutamente “sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma, sono cristiana” pensava a un’ironica stoccata al suo marchio di politica identitaria di estrema destra, ma l’ironia si è persa nella crescente legione dei fan di lei che ne hanno fatto un inno. Ora Fratelli d’Italia è al 10% nei sondaggi rispetto al 4,4% delle elezioni del 2018 e ruba voti alla Lega di Matteo Salvini».









