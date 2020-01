Mazara, un uomo in arresto cardiocircolatorio salvato dal personale del 118

Gli si sono ostruite le vie aeree ed è andato in arresto cardiocircolatorio. Solo grazie all’intervento degli operatori del 118 un cinquantenne è stato rianimato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”.

Il fatto è accaduto ieri, intorno alle 14:00, in una casa comunità di Mazara del Vallo. Ad intervenire prima del personale sanitario è stato un operatore della struttura abilitato alle manovre di rianimazione cardiaca e subito dopo il medico operatore del 118. Dopo la stabilizzazione presso l’ospedale mazarese, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo.









Leggi la notizia completa