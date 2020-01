Marsala: questa sera al Joker, Revival 70-80-90 con Dj Mariomix

Al Joker, il nuovo locale della movida in provincia di Trapani a Marsala, continuano le serate anche in questo primo fine settimana del 2020. Questa sera in consolle girerà i dischi dj Mariomix che proporrà una selezione revival 70-80-90.

Tra i pezzi classici della musica di quegli anni, brani che hanno fatto la storia come Stayin’ Alive dei Bee Gees, Video killed the radio star dei The Blugges e Another one Bites the dust dei Queen, fino ad arrivare alle regine degli anni ’90: Alexia, Corona e tanti altri.

Per chi non può raggiungere Joker, radio RMC101 trasmetterà dalle 23.30 il Venerdì Revival in diretta su tutte le sue frequenze. Il fine settima al Joker continua domani sabato 4 gennaio sera con Live Music Extralarge, domenica 5 gennaio sempre musica Live con The Duo e lunedì 6 gennaio Dj Set Miki.









