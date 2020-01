L’Epifania porta la natura negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali

Anche quest’anno i Carabinieri Forestali il 6 gennaio si impegneranno nell’operazione nazionale della “Befana della Biodiversità”: i militari dei 28 Reparti si recheranno in 32 strutture ospedaliere e di accoglienza in tutta Italia dove incontreranno oltre 1500 piccoli pazienti. La conoscenza e l’amore per un progetto che unisce la solidarietà alla legalità ambientale.

Gli uomini e le donne del Raggruppamento Biodiversità la mattina del 6 gennaio raggiungeranno 32 nosocomi e strutture di accoglienza per organizzare una giornata dedicata all’educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura.

A Roma i Carabinieri si recheranno alle ore 8,30 al Policlinico Umberto I presso il …









