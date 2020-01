L’aeroporto di Palermo festeggia 60 anni e 7 milioni di passeggeri nel 2019

Nel giorno in cui l’aeroporto di Punta Raisi festeggia 60 anni dal primo volo, la Gesap, sui suoi profili social, rende noti i numeri definitivi del 2019: 7.017.505 i passeggeri transitati nel corso dei dodici mesi ovvero quasi 400.000 passeggeri (+6%) in più rispetto al 2018. A dicembre sono stati 489.381 i viaggiatori (+6,90% rispetto a dicembre 2018), mentre i movimenti sono aumentati del +5,19% (3.569).

Il primo volo di linea in arrivo e partenza dal nuovo aeroporto di Palermo fu operato il 2 gennaio 1960: un Convair 440 Metropolitan di Alitalia operò la prima rotazione per Roma Ciampino. La pista di Punta Raisi, la 07-25 era di 2.500 metri successivamente poi allungata, come ricorda ItaliaVola. Lo scalo sostituì l’allora aeroporto di Boccadifalco.









