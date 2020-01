La stagione teatrale a Marsala, a gennaio “Barbablù” e la “Shoah il valore della memoria”

La Stagione Teatrale promossa dall’Amministrazione comunale di Marsala propone per il mese di Gennaio due interessanti spettacoli, entrambi in programma al Teatro “Sollima”.

Il primo appuntamento è per il 17, con BARBABLÙ. Interpretato da Mario Incudine, per la regia di Moni Ovadia, è una favola antica, un racconto marcatamente noir immerso fra castelli incantati e chiavette magiche, amori infiniti e amori tragicamente distrutti. In un posto senza spazio, in un tempo che non c’è, Barbablù si apre e si confida – in un intenso monologo – nella sua essenza di uomo, di bambino ferito, di amante frustrato, di figlio non amato. Il sipario si alza alle ore 21. Prenotazioni online sul circuito www.ticketone.it

Il 27 Gennaio, nella ricorrenza internazionale della “Giornata della Memoria”, Massimo Graffeo è regista e interprete – assieme a Andrea Badalucco, Cinzia Bochicchio, Azzurra Giardiello, Marilena Li Mandri, Federica Piazza …









Leggi la notizia completa