La Sigel Marsala inizia l’anno solare recandosi in casa della seconda

Tutto daccapo. La Sigel Marsala si trova di fronte a un nuovo inizio, a resettare tutto in seguito alle ultime due consecutive defaillances contro Torino in esterna e Baronissi in casa. Rialzare la china e, di impeto, reagire alle avversità degli eventi che si sono abbattute sul campionato delle sigelline. Come sappiamo gli ultimi due tornei di A2, caratterizzati da due altrettanti maxi recuperi, hanno insegnato che dalle cadute e dalle difficoltà è possibile rialzarsi. Fondamentale nella distretta è perseverare e mai commettere l’errore di abbattersi.

Sabato sera, con fischio d'inizio alle ore 20,3o, le azzurre, nella prima di due trasferte consecutive che il calendario ha voluto riservare, sono attese dalla seconda forza del plotone "B", la Lpm Bam Mondovì al "PalaManera" per la gara valevole per la 16^giornata (7°turno del girone di ritorno). Tre gare ancora per









