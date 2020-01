La BefAnna arriva domenica a Palazzo Quidera

La “BefAnna” è già in volo sopra i cieli dei Sette Mari avendo voluto intraprendere per tempo il viaggio che le permetterà di raggiungere il Presepe Vivente di Palazzo Quidera il prossimo 5 gennaio per onorare un importante appuntamento.

L’Associazione Centro Studi Usi Costumi e Tradizioni Medievali “Gennaro Bottone “ artefice del magnifico presepe barocco di Palazzo Quidera – nella via Garibaldi, 40 a Castelvetrano – si appresta infatti a ricevere, appunto il prossimo 5 gennaio, un gruppo di bambini bielorussi in vacanza terapeutica presso alcune famiglie marsalesi componenti dell’Associazione “Aiutiamoli a Vivere”.

Il Comitato “Terrenove” presieduto dal signor Franco Polettini accompagnerà i piccoli ospiti al presepe di Palazzo Quidera dove il presidente dell’associazione “Gennaro Bottone “, professor Francesco Saverlo Calcara li accoglierà in compagnia della “BefAnna”, di tutti …









