Incidente al porto di Favignana. Interviene il Presidente della Pro Loco Isole Egadi

Il Presidente della Proloco Isole Egadi Massimo Saladino, appreso dell’incidente del catamarano al porto di Favignana che ne ha causato un forte disservizio alle corse degli aliscafi, si è subito prodigato a contattare la Liberty Lines nella persona del Direttore commerciale Nunzio Formica. Dopo questa immediata interlocuzione, il Direttore Formica ha garantito al Presidente Saladino che sin da subito manderà un mono carena Marco M. per ripristinare due corse e dopodomani tutte le corse.

Grande soddisfazione per il Presidente della Pro Loco per il risultato raggiunto, dove si evince sempre più l’attenzione della Liberty Lines alla comunità egadina. Rimane solo da sperare che le Istituzioni, tutte quante, si mobilitino con celerità per ripristinare il danno al porto.









