Gli eventi del lungo weekend dell’Epifania ad Erice

In queste settimane ristoranti e alberghi di Erice hanno registrato il tutto esaurito. Grande successo per il Capodanno in piazza con i Qbeta. Un clima favorevole, brindisi e suggestivi giochi pirotecnici alla presenza del sindaco di Erice Daniela Toscano.

Sabato 4 gennaio, alle ore 11.30, nella Chiesa di San Martino i brani natalizi con l’Orchestra Sheherazade, a cura delle Associazioni Salvare Erice e Gruppo Archeologico Erykinon. A dirigere il M° Luigi De Carolis Vincenzi.

L'Orchestra Sheherazade è un'orchestra giovanile di nuova formazione, composta da allievi ed ex allievi delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Trapani, e precisamente: l'I.C. "G. XXIII" di Paceco che ne è il capofila, l'I.C. "N. Nasi" di Trapani, L'I.C. "Bassi/Catalano" di Trapani, IC. "Pagoto" di Erice, I.C. "De Stefano&









