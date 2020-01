E’ uscito “Nun Viu l’ura” il nuovo singolo dei Calandra e Calandra. Una storia d’amore siciliana

Anno nuovo, brano nuovo per i fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra , il duo Calandra e Calandra che con milioni di visualizzazioni dei loro brani su youtube sono ormai conosciutissimi in varie parti del mondo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato “Nun Viu L’ura”, il videoclip prodotto da Ottica Focus di Calogero Corbo e dal siculo-americano Fortunato Fred Nicotra, in collaborazione con l’Associazione Musicale e Culturale “Sicilia In”.

Nel cast l’attore Lollo Franco, l’attrice Rori Quattrocchi e diversi attori e comparse siciliane. La serenata vuole mettere in evidenza che l’amore è più forte di qualsiasi suo impedimento: racconta dell’attesa di una vita di due giovani che nonostante il loro ceto sociale diverso si ameranno fino alla fine dei loro giorni, il tutto esposto in un’ambientazione siciliana degli anni ’50.

