[Cultura] Domenica 5 gennaio musei e siti archeologici gratis. Ecco dove in Sicilia

Su iniziativa del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo domenica 5 gennaio ingresso gratuito in tutti i musei e le aree archeologiche statali dello Stato e dei comuni italiani che aderiscono all’iniziativa nella prima domenica del 2020, inaugurando così la nuova edizione della “#domenicalmuseo“.

L’elenco dei siti per il 5 gennaio 2020 è visibile su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Lunedì 6 gennaio, invece, si terrà poi l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe.

Domenica ingresso gratuito nei musei anche in Sicilia

E come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai siti della cultura della Regione Siciliana – musei, gallerie, Parchi archeologici – è gratuito.

Telefonare preventivamente è consigliato anche per conoscere gli orari di apertura dei siti.

