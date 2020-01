Così dopo 130 anni torna a Marsala l’antica “Porticella”

Si trovavano in una casa di Mazara del Vallo. I blocchi dell’antica porticella di Marsala, divisi, come nascosti lì da decenni.

Nessuno sapeva che fine avessero fatto. Fino a quando le telecamere di Tp24 non li riportarono alla luce, nel gennaio 2013. Sette anni dopo aver ritrovato i blocchi l’antica Porticella tornerà, più o meno, nella posizione in cui si trovava un secolo fa: nella piazza, appunto, Porticella di Marsala. Il Comune di Marsala, infatti, ha chiuso il contratto per l’acquisto dei blocchi, dopo anni di studi, perizie, di soldi tolti dai bilanci, e ricerche.

Piazza Marconi per il toponimo, ma per tutti i marsalesi è piazza Porticella, perchè lì sorgeva una delle quattro porte d’accesso alla vecchia Lilibeo. La più piccole delle porte, per questo chiamata “porticella”.

Una storia che va avanti …









