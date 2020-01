Convocato consiglio comunale aperto a tutti per azioni a difesa dell’ospedale di Castelvetrano

Si ritorna a parlare di azioni a difesa dell’ospedale di Castelvetrano e della Valle del Belice, e dopo la meritoria opera del comitato Orgoglio Castelvetranese, questa volta è la politica a cercare di portare avanti la battaglia per la salvaguardia dell’importante presidio.

Il presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, avv. Patrick Cirrincione ha convocato una seduta del Consiglio Comunale per sabato 11 gennaio 2020 alle ore 9:30, che si terrà in via straordinaria in forma “APERTA” presso il Teatro Selinus nel piazzala Carlo d’Aragona.

Unico punto all’ordine del giorno, le “Azioni a tutela dell’Ospedale di Castelvetrano”.

Già qualche mese fa Cirrincione aveva convocato un consiglio comunale per parlare di queste tematiche ed in quella occasione venne stilato un documento unitario, da parte di tutte le forze politiche, che è stato poi condiviso anche da diversi consessi civici …









