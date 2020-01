Comune di Pantelleria e Comune di Aprilia (LT): al via il gemellaggio tra le due città

A dicembre scorso, il Sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, e l’Assessore Angelo Parisi, hanno avuto un incontro con il Sindaco del Comune di Aprilia (LT), Antonio Terra, per concordare le modalità per concretizzare il Gemellaggio tra le due città.

L’idea del Gemellaggio tra Pantelleria e Aprilia è nata nel 2013 da un’idea dell’Avvocato Giovanni Cozzo e di sua figlia Marina, ma seppur presentato più volte alla precedente Amministrazione, non aveva avuto riscontri.

Con l’avvento dell’Amministrazione 5 stelle, il Sindaco Campo si è subito dichiarato favorevole all’importante riconoscimento per i tantissimi panteschi presenti ad Aprilia, di cui ancora oggi più di un centinaio originari dell’isola, accompagnati dalle seconde e terze generazioni.

Più di mille persone che attualmente costituiscono la più grande comunità pantesca che mantiene le tradizioni e la cultura









