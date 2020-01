Ci sarà anche l’Anpi alla manifestazione delle “sardine” a Trapani

L’ANPI (associazione nazionale partigiani d’Italia) di Trapani sarà presente alla manifestazione provinciale delle “6000 sardine” che si terrà sabato 4 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele, lato Fontana del Tritone, riconoscendo – in continuità con le valutazioni espresse in tutte le città in cui si sono svolte manifestazioni delle “sardine” – nel movimento una dichiarata passione antifascista, democratica e costituzionale.

“La nostra associazione che trae la sua origine nella lotta dei partigiani per dare all’Italia la democrazia, sarà sempre presente in tutti i luoghi dove viene tenuta alta la bandiera dell’antifascismo. L’ANPI, come ha affermato la nostra Presidente Nazionale, ha l’importante ruolo di “sentinelle della memoria” e sarà presente in piazza il 4 gennaio, condividendo l’entusiasmo dei tanti giovani ed il desiderio di riconquista del loro futuro”.

