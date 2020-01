Bagno di Capodanno per il gruppo di sportivi di Campobello di Mazara e Castelvetrano “Stanchi ma… non troppo” che il primo giorno del 2020 si sono tuffati nelle acque del mare di Tre Fontane.

Gli sportivi, a loro si sono affiancati anche due turisti in vacanza, si sono incontrati al lido “Monnalisa beach” per il bagno inaugurale del nuovo anno. Ospite il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione che a fine bagno ha brindato assieme ai bagnanti.









