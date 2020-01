Addio al regista e attore Carlo Quartucci, artefice del teatro sperimentale

Addio al regista e attore Carlo Quartucci, esponente di punta del teatro sperimentale italiano, artefice di innovative messe in scena in fabbriche e su strada, è morto all’ospedale San Giovanni di Roma, all’alba di martedì 31 dicembre, all’età di 81 anni. I funerali si sono svolti oggi alle ore 12, nella chiesa della Natività, in via Gallia a Roma.

Nato a Messina il 29 novembre 1938, figlio d’arte (la madre Angela Quartucci, nota come Lina Maschietto, era attrice e il padre Antonio Manganaro era capocomico di una compagnia teatrale siciliana) si trasferisce a Roma alla fine degli anni ’50, dove, dopo studi di architettura, pittura e cinema, si dedica al teatro. Nel 1959 esordisce come regista, scenografo e attore in “Aspettando Godot” di Samuel Beckett. Seguono molti lavori teatrali tra cui “C’era folla al castello” di Jean Tardieu (1960), “Le sedie” di Eug& …









