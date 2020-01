WhatsApp: attenzione al finto messaggio di auguri per il 2020. E’ un virus

Gira su WhatsApp un virus sotto forma di messaggio di auguri per il 2020. Uno dei tanti messaggini per festeggiare il 2020 contiene un malware che rende difficoltosa la navigazione e rischia di aprire una porta per rubare i dati dal telefono.

Proprio allo scoccare della mezzanotte sui display è comparso un messaggio di auguri piuttosto sospetto: «[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio» condito dalle classiche emoji che sempre appaiono in messaggi di questo genere. Vuoi per i numerosi messaggi d’auguri ricevuti, per qualche bicchiere di troppo o per la semplice distrazione, chi ha cliccato su quel link si è ritrovato con una brutta sorpresa. Dunque ve lo diciamo subito: se ricevete o avete ricevuto un messaggio come quello che vedete sopra, non cliccate assolutamente il link.









