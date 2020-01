Trapani, sopralluogo per i passaggi a livello da eliminare. Ecco quali sono e i costi

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida assieme all’assessore all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino e ai tecnici della Rete ferroviaria italiana ha eseguito un sopralluogo nelle frazioni di Locogrande e Marausa in funzione del protocollo d’ intesa, sottoscritto dalla Regione e dalle Ferrovie, relativo alla realizzazione delle opere di viabilità alternativa funzionali per la soppressione di alcuni passaggi a livello esistenti sulla tratta Alcamo – Trapani.

In particolare si tratta della soppressione del passaggio a livello di località Locogrande (di fronte Aeronautica Militare), il mantenimento del passaggio a livello ingresso località Locogrande (via Piro di fronte Cantina Ballotta), la soppressione del passaggio a livello strada Torre Marausa e la realizzazione del sovrapasso carrabile, la soppressione del passaggio a livello di Via Pastore con realizzazione di collegamento viario tra la via Pastore e via Torre di Mezzo a est Ferrovia, la soppressione, infine, del passaggio a …









