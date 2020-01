Trapani, dal 4 al 6 gennaio il “Presepe vivente medievale Xitta 2020”

L’Associazione “Tradumari&venti”, con annessi Gruppo Medievale “Monte San Giuliano – Erice” ed i Musici e Sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice, in collaborazione con la Parrocchia “S. Lorenzo Levita” di Xitta (TP) e col Patrocinio del Comune di Trapani, presenta la VII edizione del PRESEPE VIVENTE MEDIEVALE – XITTA 2020, che si terrà nell’antica frazione trapanese di Xitta dal 4 al 6 Gennaio 2020.

Il programma: Sabato 4 Gennaio 2020: dalle ore 17 alle ore 22

ore 17,00 Sfilata dei Tamburini Trapanesi «Trinacria» (dalla «Portazza»)

ore 18,00 Santa Messa (nella Chiesa Madre)

ore 18,30 Racconto storico, religioso e culturale del primo Presepe francescano

Apertura Presepe Vivente Medievale (in p.zza Matrice – Ingresso libero da via Montalbano)

Mercanti, Artigiani e gli antichi Mestieri; popolani, guardie e la Sacra Natività…

… un’ambientazione medievale con i suoni, gli odori e le tipiche degustazioni del tempo!

Domenica 5 Gennaio 2020: dalle ore 17 alle ore 21

ore 17,00 Presepe Vivente Medievale in …









