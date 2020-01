Sicilia, oggi saldi invernali al via

In Sicilia partono oggi i saldi invernali. Un via in anticipo rispetto alle altre regioni dove invece inizieranno il 4 gennaio.

Secondo Confcommercio, i saldi nell’Isola muoveranno un fatturato di circa 400 milioni.

La stima di spesa per singola famiglia oscilla tra i 200 e i 210 euro con una spesa pro capite di circa 105-110 euro nei settori abbigliamento, calzature e accessori.

Per Federconsumatori, a sfruttare l’occasione dei saldi sarà solo il 38% delle famiglie (pari circa a 9,3 milioni). Meno ancora per il Centro consumatori Italia, secondo cui a fare shopping sarà solo il 35% delle famiglie (8,9 milioni) per un totale di risorse di circa 1,45 miliardi.

Per evitare brutte sorprese, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso …









