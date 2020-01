Sicilia, la Regione sta per comprare 200 nuove ambulanze

Dopo circa un decennio, la Sicilia rinnoverà il proprio parco ambulanze con mezzi di nuova generazione. L’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro ha infatti dato il via alla procedura di gara per l’acquisizione, attraverso un leasing operativo settennale, di 200 ambulanze che saranno poi distribuite su tutto il territorio siciliano. Si tratta di un percorso avviato già alcuni mesi fa su input dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

L’atto adottato con delibera del direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida, rientra infatti nell’ambito della specifica convenzione, formalizzata nei mesi scorsi con il presidente del CDA della SEUS 118 Davide Croce, che prevede tra l’altro la delega all’Azienda Cannizzaro per l’espletamento di gare d’appalto sopra soglia comunitaria.

L’iter vedrà l’utilizzo della piattaforma di e-procurement attiva sul sito web del Cannizzaro. La base …









