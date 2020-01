Sicilia, in funzione il treno Pop ma solo sulla tratta Palermo-Termini Imerese

Il nuovo treno Pop arriva in Sicilia, la prima regione nel Sud Italia dove i pendolari possono viaggiare sui convogli di ultima generazione di Trenitalia. Saranno cinque i Pop entro fine anno, parte dei nuovi 43 treni previsti per il rinnovo della flotta dell’isola.

Il nuovo convoglio Pop sarà in circolazione sulla linea Palermo-Termini Imerese dal 15 dicembre, con l’avvio del nuovo orario invernale 2019-2020 di Trenitalia. Pop – dice Trenitalia – è il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 4 carrozze, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/s2 e potrà trasportare fino a circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere.

Una capacità di trasporto fino al 15 per cento superiore rispetto alla precedente generazione, i Pop possiedono anche 8 porta biciclette di serie, che …









