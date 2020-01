Sicilia, da oggi scattano i saldi invernali. Ecco alcune regole. Occhio alle truffe!

La Confcommercio comunica che, con la pubblicazione del Decreto Regionale n° 2353, sono state modificate le date degli Sconti di fine stagione che per il prossimo periodo invernale si effettueranno da Giovedì 2 Gennaio fino al 15 Marzo 2020.

I tanto attesi saldi invernali arrivano in tutta Italia. Le date oscillano da Regione a Regione. In questo periodo in cui tutti i cittadini potranno sbizzarrirsi nello shopping tra i vari negozi e magari acquistare un prodotto molto desiderato di cui non si aspettava altro che la riduzione di prezzo tramite gli sconti invernali.

Regole molto ferree e rigide per i negozianti dovranno rispettare: dal prezzo del prodotto in origine da indicare insieme alla percentuale applicata dello sconto e il prezzo finale scontato.

Gli sconti, inoltre, si possono applicare solo sui prodotti stagionali e ritenuti alla moda e devono essere ben distinti da i prodotti non in saldo in modo da non creare …









