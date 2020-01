Si lancia con la tuta alare ma il paracadute non si apre. Muore un giovane a Caltanissetta

Si lancia con la tuta alare da un viadotto. Ma qualcosa va storto e muore. E’ successo oggi nei pressi di Caltanissetta, a perdere la vita Luca Barbieri, giovanissimo professionista del wingsut, appartenente alla Brento Base School.

Il giovane, originario di Parma, aveva scelto di lanciarsi con la sua tuta alare dal ponte di San Giuliano a Caltanissetta, viadotto di contrada Spina chiudo da anni.

Questa mattina il giovane, accompagnato dalla fidanzata originaria di Catania, si è lanciato dal viadotto, ma al momento dell’apertura del paracadute dopo il volo libero qualcosa è andato storto e il paracadute non si è aperto. Il 25enne si è così schiantato al suolo. A dare l’allarme la fidanzata che ha avvertito il 118. Gli operatori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. I carabinieri indagano sulle cause dell’incidente, su come mai il paracadute non si sia aperto.









