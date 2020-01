Raccolta differenziata, è Salemi il comune più virtuoso della provincia. I dati della altre città

Il comune più virtuoso della provincia di Trapani, nella classifica sulla raccolta differenziata è Salemi. Per trovare una città della provincia di Trapani bisogna scendere fino alla posizione numero 39. Salemi, nel periodo che va da gennaio a luglio del 2019, ha registrato il 73,7% di differenziata ed entra nella parte “verde” della classifica pubblicata dalla regione Sicilia , quella, cioè, in cui viene superata la soglia del 65%.

Nella parte verde troviamo anche Pantelleria, 73,4%, Petrosino, 71,6%, Custonaci, 71,3%. E ancora Valderice e Paceco, entrambi al 69.1%. Segue Mazara con il 68.9%, Favignana ha il 67,9%. Poggioreale e Salaparuta registrano il 67,8%, poco sotto Buseto Palizzolo con il 67,2%. Calatafimi Segesta si assesta al 66,1%. Gli altri Comuni trapanesi vanno sotto la soglia del 65%. Alcuni di poco, come Partanna, 64,3%, e Marsala 64%. Un po’ lontano dall’obiettivo c’è Trapani, il capoluogo è alla posizione 245 in classifica con il 51,7%.

Nella parte “rossa” della …









