Petrosino, festeggiato il 25° compleanno di Luana. Una ragazza speciale

A Petrosino con la benedizione in chiesa celebrata da Don Carmelo Caccamo, con la presenza del sindaco Gaspare Giacalone, che è venuto di proposito per fare gli auguri, è stato festeggiato il 25° compleanno di Luana.

Presenti alla benedizione tutti i parenti cari, gli amici e tante altre persone in chiesa, a festeggiare Luana. Tanta felicità per la giovane, che nel momento del canto in chiesa a modo suo, ha iniziato a cantare. La sua mamma le ha regalato un giorno da favola, un giorno che non potrà mai dimenticare.

Luana è una bellissima ragazza, costretta a vivere su una sedia a rotelle. La mamma le ha organizzato una bellissima festa con l’abito bianco, i fiori, il tappeto rosso davanti la chiesa, l’auto da sposa che è venuta a prenderla a casa, la benedizione in chiesa e la festa in sala …









