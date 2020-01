Paragone cacciato dal Movimento Cinque Stelle

Gianluigi Paragone è stato cacciato dal Movimento 5 stelle per aver votato contro la fiducia alla legge di Bilancio e l’essersi messo in genere contro i vertici grillini.

A decidere il provvedimento il collegio dei probiviri formato da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone. A pesare la linea di Luigi Di Maio che da tempo chiede un movimento compatto al costo di rinunciare a quei parlamentari che remano contro.

Paragone ha fatto sapere che darà battaglia e che si appellerà contro la decisione: «A quel punto se la prenderanno comoda e io dovrò andare dal ministro della Giustizia Bonafede a dirgli che lui non è in grado di garantire tempi certi di giustizia neanche all’interno del Movimento. E se tutto questo poi non dovesse bastare, allora resterà sempre la giustizia ordinaria. Se tutti quelli che hanno disatteso la regola della rendicontazione …









