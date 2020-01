Ospedale di Castelvetrano, doppio parto a inizio 2020

Si chiama Joele Ferdinando Pollina il primo nato del 2020 nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Il bimbo di 2,840 chilogrammi è nato stamattina alle 7,30 con un parto normale della mamma Clorinda Leo. A pochi minuti di distanza è nato anche un secondo bambino: Salvatore Mazzola di 3,420 chilogrammi. La mamma, Sara Abilone, ha avuto un regolare parto. Tutte due i bambini sono di Castelvetrano. L’equipe guidata dal primario Angelo Caradonna è poi entrata nuovamente in sala operatoria per un parto gemellare. Nonostante le buone notizie date da nuove nascite, il reparto di ginecologia e ostetricia, nel nuovo Piano aziendale, rischia di essere trasferito, poiché non ha raggiunto i 500 parti minimi. Il primario Caradonna – che ha un incarico di tre anni – è arrivato dopo un periodo svolto ad interim dal primario di Mazara del Vallo, Pietro Musso.

