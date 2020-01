Mazara, incidente sul lungomare San Vito. Auto si capovolge. Ferita una donna 

Poteva avere conseguenze molto gravi l’incidente avvenuto questa mattina presso il Lungomare San Vito. Erano circa le 8,10 una Chevrolet Matiz stava procedendo in direzione del porticciolo quando, a causa probabilmente di un malore avvertito dal conducente, la 55enne E.P. , si è schiantata contro una minicar Aixam Mega posteggiata a margine della carreggiata.

Un impatto violento che ha provocato lo spostamento dell’auto tamponata, al cui interno fortunatamente non vi era nessuno, che è finita contro il marciapiedi con danni alla parte anteriore dello stesso mezzo. Ancor peggio per la Matiz che dopo l’impatto è sbandata capovolgendosi da un lato (vedi foto di copertina).

Attraverso un’autoambulanza del 118 la donna ferita è stata soccorso e trasferita presso l’Ospedale “A. Ajello”. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, la prognosi sulla vita è stata sciolta.

A rilevare l’incidente la …









