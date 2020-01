Mazara, Il Duemila: “L’area di Capo Feto prigioniera del presente…”

Inerzia e imperizia dominano il quadro gestionale di Capo Feto- Area naturale di eccellenze marine,lacustre, faunistiche e specie di flora da suscitare interesse scientifico e da meravigliarsi.

Patrimonio Euro-Mediterraneo, classificato dalla Unione Europea “Area Naturale” non ancora riconosciuta “Area Protetta”.

Mazara del Vallo ha bisogno di narrativa di verità sulla realtà attuale e sulla strategia di futuro di questa sua vasta zona comunale, ove ad ovest fende e confina con il Comune di Petrosino.

Un grave degrado per deposito continuo di materiali vari di rifiuti. Con rischio di obiettivi indecifrabili, documenta e denuncia il recente monitoraggio di ricerca del il Duemila. Un pericolo e una perdita Capo Feto non merita di stare in ombra.

Ha bisogno di realismo, di un faticoso e cocciuto lavoro che riesca a fare sintesi tra valori dell'intera zona …









