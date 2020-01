Marsala: concerti, animazioni, teatro e mostra nel week festivo del nuovo anno

Continuano a Marsala gli appuntamenti programmati per il periodo delle Festività natalizie, tutti con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si comincia questo pomeriggio con il recupero dello spettacolo “Letter to Christmas” di Gino De Vita (era stato rinviato ad oggi per il maltempo): concerto alle ore 18.30, in Piazza Della Repubblica.

Domani, 3 Gennaio, “Magie di Natale” propone “Happyfania”. L’appuntamento è ad Amabilina alle ore 16 (sarà replicato Sabato 4 a Sappusi, alle ore 16.00). Sempre domani, la rassegna “Natale in Collina” si chiude con il concerto del Coro Santa Cecilia, che si terrà nella Parrocchia della c.da Santi Filippo e Giacono (ore 21).

Sabato 4, sono due gli appuntamenti in calendario:

– Teatro Sollima (ore 18.00), "Il nostro canto libero" con la musica della "Libera Orchestra Popolare" per "superare barriere, costruire ponti fra culture diverse, accorciare le









