L’influenza è arrivata in Sicilia e i casi sono in aumento

L’influenza è arrivata anche in Sicilia, con quasi 18 mila persone finite a letto (e sono in aumento) nell’ultima settimana a causa della stagionale epidemia, che sta piano piano raggiungendo il suo picco.

Nell’Isola infatti, secondo gli ultimi dati regionali sull’influenza stagionale, confermati dal Dasoe (Dipartimento delle attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) della Regione Siciliana, i casi nuovi rilevati dai medici di medicina generale nell’ultima settimana sono stati 370, ma solo su un campione di 3,53 ogni 1.000 assistiti. Se rapportiamo questo dato al totale degli abitanti in Sicilia si possono stimare circa 17.650 casi (calcolando 5 milioni diviso 1.000 per 3,53), con una maggiore incidenza nella popolazione tra i 5 e i 14 anni (5,15 assistiti ogni 1000), seguita da quella tra 0 e 4 anni (4,74 assistiti su 1000). La meno colpita invece risulta la categoria degli over 65 (2,83 ogni 1000 assistiti), probabilmente grazie all’efficacia dei vaccini, fortemente consigliati per quella fascia d’età.

Sono invece, sempre secondo le statistiche, 104.938 il totale degli assistiti …









