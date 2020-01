La classifica della raccolta differenziata in Sicilia e in provincia di Trapani

E’ Contessa Entellina, in provincia di Palermo, il comune siciliano primo in classifica sulla raccolta differenziata.

Il piccolo centro registra il 91,7% di differenziata. Sono dati forniti dalla Regione che si riferiscono al periodo tra gennaio e luglio del 2019, l’ultimo mese aggiornato. Il secondo comune in classifica è Longi, nel Messinese, con il 90,4%, mentre terzo è Calamonaci in provincia di Agrigento con l’87,8%.

Per trovare un comune della provincia di Trapani, nella classifica sulla raccolta differenziata, bisogna scendere fino alla posizione numero 39. Qui c’è Salemi, che nel periodo in esame ha registrato il 73,7% di differenziata ed entra nella parte “verde” della classifica, quella, cioè, in cui viene superata la soglia del 65%. Nella parte verde troviamo anche Pantelleria, 73,4%, Petrosino, 71,6%, Custonaci, 71,3%. E ancora Valderice e Paceco, entrambi al 69.1%. Segue Mazara con il 68.9%, Favignana ha il 67,9%. Poggioreale e Salaparuta registrano il 67,8%, poco sotto Buseto Palizzolo con il 67,2%. Calatafimi Segesta …









