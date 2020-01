Gli auguri del presidente Nello Musumeci: “Dobbiamo far tornare i giovani siciliani”

“Assieme al sostegno alle imprese e alla crescita del mercato formativo, il governo ha voluto operare per chiudere la stagione del precariato”. Lo ha detto il governatore Nello Musumeci, nel messaggio di auguri ai siciliani.

“Sono contento – ha proseguito – che per quasi diecimila lavoratori siciliani la pagina di un lavoro precario si sia definitivamente archiviata. Ma dobbiamo pensare anche a chi ha dovuto lasciare la Sicilia e vorrebbe tornarci. Dobbiamo lavorare affinché i nostri giovani possano rientrare. Mi piacerebbe invitare gli imprenditori siciliani diventati famosi nel mondo a realizzare nell’Isola un loro progetto”.

“Dopo anni di denaro sperperato, oggi ci impongono di operare al bilancio pesanti tagli: risaneremo pure le finanze regionali ma non faremo mai gravare sulle fasce più deboli il peso di colpe altrui – ha aggiunto – Al governo nazionale chiediamo più attenzione: qui servono infrastrutture, procedure snelle, tariffe aeree ridotte, …









