Diffamazione e istigazione al razzismo. Denunciata Daniela Santanché

Daniela Santanché è stata denunciata per diffamazione aggravata e istigazione all’odio razziale. È stato depositato presso la Procura di Genova da Aleksandra Matikj, Presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, l’esposto tramite il quale è stata denunciata l’Onorevole Daniela Santanchè per aver a più riprese affermato durante la trasmissione televisiva “Cartabianca” che: “Il 90% delle donne che arrivano in Italia vanno a fare le puttane sulle strade!” aggiungendo urlando: “Le nigeriane!”; alla domanda: “E tutte le donne che vengono qua coi bambini che muoiono in mare?”, la risposta della Santanché è stata: “Le donne che arrivano in Italia sono messe sulla strada a fare le prostitute!” offendendo e diffamando così tutte le Donne migranti in Italia.

