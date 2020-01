Castellammare, “My way…At Christmas”: lo swing di Frank Sinatra venerdì al teatro Apollo-Guadagno

Regia di Giacomo Frazzitta

“My way…At Christmas”: tributo a Frank Sinatra venerdì 3 gennaio, alle ore 21, al teatro Apollo-Guadagno, ad ingresso libero nel cartellone delle manifestazioni natalizie proposto dall’amministrazione comunale.

L’associazione culturale Arco cura un imperdibile progetto musicale natalizio che omaggia “The voice” e regala allo spettatore “un’esperienza emozionale unica dei grandi concerti americani” come sottolineato nel recente successo al teatro Impero di Marsala.

Lo swing di Frank Sinatra reinterpretato in alcuni immortali successi del periodo di Quincy Jones con l’orchestra di Count Basie che vanno da “My way” passando da “The lady is a tramp”, “Fly me to the moon” fino a “I’ve got you under my skin”.

