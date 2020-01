Calcio a 5, l’AIA di Trapani trionfa all’ 11° Torneo dell’Amicizia

Un traguardo di tutto rispetto arrivato Domenica scorsa a Enna. Nel centro ennese, infatti, al centro “Palaferraro” una due giorni di torneo a Calcio a 5 con tutte le sezioni arbitrali siciliane e con l’aggiunta di quella di Catanzaro, per un totale di 10 squadre paertecipanti.

La sezione trapanese ha fatto bottino pieno in tutte le sue uscite: nel girone battuti i cugini marsalesi e il Catanzaro, rispettivamente 5-1 e 3-1. Ai quarti altro netto successo contro Acireale, vinto per 4-1; la prova più dura in semifinale contro i padroni di casa ennesi, superati solo di misura. Nella finalissima, la sostanza non è cambiata e Palermo è battuta 3-1. Trapani trascinata dai gol di Braschi, Bertolino, Conticello, Allotta e Spagnolo: a fare la differenza però è stato lo spirito di gruppo e la massiccia presenza di tanti giovani associati, per cui l’AIA è stata …









